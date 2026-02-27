Neymar explota tras el doblete: “Con todo respeto, es un idiota”

Un doblete de Neymar le dio este jueves la primera victoria al Santos en el Campeonato Brasileño, un poco de oxígeno al argentino Juan Pablo Vojvoda, que padece tras la eliminación del equipo en el Campeonato Paulista.

En el cierre de la cuarta fecha del Brasileirão, el Santos venció por 2-1 al Vasco da Gama, que se encuentra en el fondo de la tabla tras la destitución este fin de semana de su entrenador, Fernando Diniz.

Santos enfrentó a Vasco con los colombianos Hinestroza, Carlos Gómez y Johan Rojas fueron titulares

El marcador se abrió a los 25 minutos gracias a un contraataque fulminante de Moisés, quien asistió a Neymar sobre la izquierda del área para que el astro brasileño definiera de primera ante la portería de Léo Jardim.

El Vasco no bajó los brazos y encontró la paridad a los 43 minutos tras un error del Santos en la salida y un chutazo de Cauan Barros que colocó parcialmente el marcador en 1-1.

A los 61 minutos, tras un error de la defensa vascaína, el exdelantero del PSG firmó su segundo tanto de la noche y sentenció el triunfo santista.

El equipo de los colombianos no pasa por su mejor momento, por ahora están en posición de descenso, son últimos, hace menos de una semana el entrenador Fernando Diniz fue destituido del cargo, Carlos Gómez, Marino Hinestroza y Johan Rojas actuaron contra el Santos de Neymar.

Neymar habla de Thiago Mendes: "A ver si tiene la valentía de volver a lesionarme"

Al término del partido Nyemar dejó dos declaraciones picantes: "¿Mi bailecito en el gol? Fue para Vinícius. Le dije cuando marcó su primer gol en Portugal: 'si en la vuelta marcas otro, haz la misma celebración. Porque si yo marco un gol, haré lo mismo'".

La estrella brasileña tuvo un choque con Thiago Mendes, allí perdió la paciencia: “Con todo respeto, es un idiota. Ya me lesionó una vez en el Paris Saint-Germain, y hoy amenaza con volver a hacerlo. A ver si tiene la valentía de volver a lesionarme”.