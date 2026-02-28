Logo Deportes RCN Vertical
Selección Colombia

Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 20

La Selección Colombia complicó su clasificación a la Copa del Mundo.
Daniel Zabala
Selección Colombia femenina sub 20
Selección Colombia femenina sub 20 // Conmebol

Se disputó este sábado 28 de febrero la última fecha del hexagonal final del Sudamericano femenino sub 20 que se llevó a cabo en Paraguay.

En la jornada definitiva, Ecuador goleó 5-1 a Paraguay, mientras que la Selección Colombia cayó 0-3 ante Argentina.

Con estos resultados, el equipo ecuatoriano llegó a 11 unidades y el paraguayo quedó eliminado con 4.

Por otro lado, la Selección Colombia terminó el certamen con 4 puntos y Argentina alcanzó las siete unidades.

A última hora, Brasil enfrentará a Venezuela.

Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 20

1. Ecuador - 11 puntos

2. Brasil - 10 puntos (un partido menos)

3. Argentina - 7 puntos

4. Colombia - 4 puntos

-----------

5. Paraguay - 4 puntos

6. Venezuela - 2 puntos (un partido menos)

Selecciones clasificadas a la Copa del Mundo

La Copa del Mundo sub 20 femenina, que tendrá sede en Polonia, contará con la participación de las selecciones de Ecuador, Brasil, Argentina y Colombia por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

