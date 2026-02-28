Se disputó este sábado 28 de febrero la última fecha del hexagonal final del Sudamericano femenino sub 20 que se llevó a cabo en Paraguay.
En la jornada definitiva, Ecuador goleó 5-1 a Paraguay, mientras que la Selección Colombia cayó 0-3 ante Argentina.
Con estos resultados, el equipo ecuatoriano llegó a 11 unidades y el paraguayo quedó eliminado con 4.
Por otro lado, la Selección Colombia terminó el certamen con 4 puntos y Argentina alcanzó las siete unidades.
A última hora, Brasil enfrentará a Venezuela.
Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 20
1. Ecuador - 11 puntos
2. Brasil - 10 puntos (un partido menos)
3. Argentina - 7 puntos
4. Colombia - 4 puntos
-----------
5. Paraguay - 4 puntos
6. Venezuela - 2 puntos (un partido menos)
Selecciones clasificadas a la Copa del Mundo
La Copa del Mundo sub 20 femenina, que tendrá sede en Polonia, contará con la participación de las selecciones de Ecuador, Brasil, Argentina y Colombia por la Confederación Sudamericana de Fútbol.