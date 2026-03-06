Última hora con James Rodríguez: se prenden las alarmas en Selección Colombia

La expectativa por el debut de James Rodríguez en la Major League Soccer tendrá que esperar. El mediocampista colombiano encendió las alarmas tras abandonar antes de tiempo una sesión de entrenamiento de Minnesota United, lo que puso en duda su presencia en el partido de este sábado frente a Nashville SC en el Geodis Park de Tennessee.

Esta situación se da a días de la convocatoria de la Selección Colombia que enfrentará los partidos amistosos contra Francia y Croacia, a finales de este mes. Con el calendario de su equipo en la MLS, ya no serán 15 sino 14 partidos del colombiano previo al Mundial en el mes de junio.

Andy Greder, periodista de St Paul, aseguró que James Rodríguez sufrió una "contusión" durante el entrenamiento del jueves y no completó la sesión. El entrenador Cameron Knowles dijo que el colombiano es cuestionable para jugar contra Nashville el sábado. Cita: "Es realmente una medida de precaución", dijo Knowles el viernes.

El compromiso, correspondiente a la tercera jornada del campeonato, está programado para las 8:30 p. m., hora de Colombia, y tendrá transmisión exclusiva a través de Apple TV. Aunque en principio existía optimismo sobre la posibilidad de que el capitán de la selección Colombia sumara sus primeros minutos en el fútbol estadounidense, la situación física del jugador llevó al cuerpo técnico a actuar con cautela.

Se posterga el debut de James Rodríguez con el Minnesota United en la MLS

El entrenador Cameron Knowles ya había explicado días atrás que, aunque el colombiano estaba disponible, el contexto del partido anterior no favorecía su estreno. En aquella ocasión, Minnesota se impuso 1-0 ante FC Cincinnati en un duelo muy cerrado, en el que el técnico prefirió mantener el orden táctico antes que arriesgar con un jugador que apenas acumulaba pocos entrenamientos con el plantel.

Ahora, la incertidumbre crece de cara al choque frente a Nashville. El rival llega tras empatar sin goles contra FC Dallas y buscará aprovechar su localía para sumar tres puntos.

Mientras tanto, la posible postergación del debut de James sigue siendo uno de los temas centrales de la jornada en la MLS, dado el impacto mediático que generó su llegada al fútbol estadounidense.