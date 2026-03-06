Yáser se recupera en Galatasaray: figura en importante top de colombianos para el Mundial

Durante los últimos meses el nombre de Yáser Asprilla ha dado de qué hablar con su poco protagonismo en el Girona. Pese a que no pudo figurar como el jugador más costoso en la historia del club español, nunca dejó de tener mercado. Sonó para la Premier League nuevamente y hasta en Italia.

Finalmente, el extremo colombiano terminó recalando en el Galatasaray en condición de cedido con una opción de compra de 23 millones de euros, siempre y cuando cumpla objetivos entre partidos en cancha y otros aspectos que harían que el equipo turco tenga que comprar de manera obligatoria al chocoano.

Sin embargo, en sus primeros meses con el Galatasaray, tampoco ha tenido la regularidad deseada jugando apenas siete partidos, la mayoría de ellos arrancando desde el banquillo de suplentes. Aunque no ha podido figurar mucho, la esperanza de que vuelva a ser ese jugador de proyección para la Selección Colombia no se apaga nunca y sueña con estar en el Mundial de 2026.

YÁSER NO PIERDE VALOR EN EL MERCADO DE FICHAJES

Cuando Yáser Asprilla salió de Envigado al Watford, el extremo se ganó todos los créditos en el mercado de fichajes como uno de los jugadores de proyección más costosos. En Inglaterra llamó la atención de las grandes ligas y fue el Girona que pagó millones por tenerlo.

En su etapa con el Girona, Yáser Asprilla llegó a tener un valor en el mercado de 18 millones de euros. Infortunadamente, el jugar poco lo relegó en el escalafón de los colombianos con una caída de seis millones, llegando a costar 12 millones. La intención en Galatasaray es poder recuperar terreno con otra valorización.

El extremo chocoano, que no ha tenido la regularidad deseada en Turquía ya da de qué hablar. El cambio de equipo le vino bien, pues, ya recuperó algo de terreno en el mercado de fichajes con una valorización de dos millones de euros. Ahora su precio está en los 14 millones.

De toda la Superliga de Turquía, Yáser Asprilla es el jugador 24 más costoso muy lejos de Victor Osimhen que lidera con 75 millones de euros. Si recupera nivel y disputa la Copa del Mundo con la Selección Colombia, seguramente se valorizará más en el mercado de fichajes.

EN EL TOP 10 DE LOS COLOMBIANOS MÁS COSTOSOS

En Turquía es el número 24, en Galatasaray el 11 y en la actualidad de los colombianos cierra el top 10. No obstante, la particularidad es que, en la parte alta de los jugadores más valorizados del país, es el único que subió de valor. Los demás se mantuvieron, de acuerdo con información de Transfermarkt.

Así las cosas, Yáser Asprilla está detrás de grandes figuras como Luis Fernando Díaz, Daniel Muñoz, Richard Ríos y de su compañero de equipo, Dávinson Sánchez. Este es el escalafón de los primeros diez colombianos:

1. Luis Díaz | Bayern Múnich | 70 millones de euros

2. Jhon Jáder Durán | Zenit de San Petersburgo | 32 millones de euros

3. Daniel Muñoz | Crystal Palace | 27 millones de euros

4. Jhon Janer Lucumí | Bologna | 25 millones de euros

5. Richard Ríos | Benfica | 22 millones de euros

6. Luis Javier Suárez | Sporting Lisboa | 22 millones de euros

7. Dávinson Sánchez | Galatasaray | 18 millones de euros

8. Juan Camilo Hernández | Real Betis | 18 millones de euros

9. Jhon Arias | Palmeiras | 15 millones de euros

10. Yáser Asprilla | Galatasaray | 14 millones de euros