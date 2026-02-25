Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY 25 de febrero - Sudamericano Femenino sub 20

La Selección Colombia enfrentará este miércoles a la Selección de Venezuela por la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20, en un compromiso determinante para ambas escuadras.

En esta instancia, Venezuela apenas ha sumado dos puntos, mientras que Colombia cuenta con solo uno, lo que convierte el partido en un duelo directo por mantenerse con vida en la competencia. La tabla no da margen de error y cada unidad empieza a pesar.

Prácticamente, la selección que pierda este jueves quedará eliminada de sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría, por lo que el encuentro se perfila como una verdadera final anticipada para ambos combinados.

Cabe recordar que estos equipos ya se enfrentaron en la tercera fecha del grupo A, cuando la Tricolor se impuso 1-0 sobre la Vinotinto, resultado que ahora toma mayor relevancia en medio de la lucha por seguir en carrera.

Venezuela vs Colombia: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 25 de febrero

El partido Venezuela vs Colombia, por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino sub 20 se disputará este miércoles 25 de febrero a partir de las 18:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en la app del Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

España: 01:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)

México: 17:00