Lorenzo contempla sorpresas y dio criterios para la convocatoria al Mundial: “lo tendremos en cuenta”

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se refirió a las condiciones que tendrán en cuenta para conformar la lista rumbo a la próxima Copa del Mundo, dejando claro que, aunque existe una base consolidada, no se descartan movimientos de última hora.

La convocatoria estará integrada por 26 futbolistas y, si bien no se estima que haya grandes novedades frente al grupo que ha sido citado habitualmente, el propio técnico reconoció que podrían aparecer sorpresas dependiendo del rendimiento y la actualidad de cada jugador.

Lea también Selección Colombia: el mensaje de CAV a Lorenzo ante la posible convocatoria a Falcao

Lorenzo explicó cómo integrará la convocatoria para el Mundial

En diálogo con AS, Lorenzo explicó uno de los escenarios que sigue de cerca: “Los jugadores que cambiaron de club a meses del Mundial, si no estaban jugando pero van a tener continuidad pueden recuperar su nivel e ir al Mundial”.

También hizo referencia a los debates en torno a las ligas y el nivel competitivo, enviando un mensaje claro sobre la valoración individual: “Uno no es jugador solo en la Premier League (caso Jhon Arias, quien volvió a Brasil)”, dando a entender que el contexto no define por sí solo la calidad.

El seleccionador enfatizó que el proceso en la Tricolor no admite improvisaciones. “Un jugador no entra a la Selección y juega un Mundial de una”, afirmó, marcando la importancia de la adaptación, el trabajo previo y la consolidación dentro del grupo.

Aun así, dejó abierta la puerta a quienes puedan destacarse en el tramo final previo al torneo: “La Selección está abierta, hay casos en que jugadores que se destacan en los últimos meses y finalmente son llamados”, comentó.

En ese sentido, fue aún más explícito al señalar que el rendimiento inmediato puede cambiar panoramas: “Si aparece un caso excepcional, lo tendremos en cuenta”, frase que alimenta la expectativa de futbolistas que buscan un lugar en la lista definitiva.

Lorenzo también abordó el tema de la edad y la experiencia, recordando antecedentes en la historia del fútbol: “Ha sucedido que un jugador de 40 años vaya al Mundial, y la recuperación de hoy en día da para eso, pero tiene que ser mejor que los demás y estar en un buen momento”.

De esta manera, el técnico dejó claro que el criterio principal será el rendimiento y la actualidad, más allá del nombre, la liga o la trayectoria. La base está definida, pero la puerta no está cerrada para nadie que demuestre estar en condiciones de competir al más alto nivel.