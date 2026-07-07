VIDEO - Así recibió 'El Tigre' a la Selección Colombia para el partido contra Suiza en el Mundial

La Selección Colombia está lista para enfrentar este martes 7 de julio a Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en partido válido por los octavos de final de la Copa del Mundo.

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Así recibió 'El Tigre' a la Selección Colombia para el partido contra Suiza

Como es habitual, la Selección Colombia llegó con casi dos horas de anticipación al pitazo inicial al Estadio BC Place de Vancouver, para ocupar su lugar en el vestuario y ultimar detalles de cara al compromiso.

RCN, que ha acompañado desde el primer día a la Selección Colombia, le dio la bienvenida a la delegación nacional al escenario con Álvaro 'El Tigre' Córdoba.

El 'Tigre' le transmitió a todos los jugadores colombianos el cariño del país y el apoyo para afrontar el partido.

Colombia Vs Suiza EN VIVO por RCN

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