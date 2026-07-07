Referente de Brasil lanzó veredicto sobre Colombia en el Mundial: hay sorpresa

Todavía queda mucha tela por cortar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México con las selecciones sudamericanas que siguen en la carrera por quedar campeón. El Mundial ya no tiene a Brasil como una de las candidatas del continente, tampoco tiene a Portugal que también se perfilaba para ser uno de los favoritos de Europa por el último Mundial de Cristiano Ronaldo.

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En Brasil no están para nada cómodos con la eliminación en manos de Noruega que ya es una de las grandes sorpresas en la competencia. A Cafú le preguntaron tras la salida de la ‘Canarinha’ quién sería campeón del mundo y su respuesta retumbó bastante en Colombia.

Cafú, uno de los mejores laterales derechos de la historia no dudó y respondió mientras le tomaban una foto que Colombia será la selección que va a ganar la Copa del Mundo el domingo 19 de julio. Una palabra concreta con el nombre de su candidato y le demostró su apoyo al seleccionado sudamericano.

COLOMBIA, POR ENCIMA DE CAMPEONAS DEL MUNDO

Sin duda alguna, la respuesta de Cafú generó mucha expectativa en Colombia, pues, se trata de un referente histórico apoyando al seleccionado colombiano para lo que resta del Mundial. Todavía queda mucho por definir en el torneo y hay países con mayor reconocimiento en Mundiales que la ‘Tricolor’.

Argentina, Francia, Inglaterra, España y hasta Noruega que puede ser la gran sorpresa con Erling Haaland inspirado, son las selecciones que todavía quedan. Los argentinos, franceses, ingleses y españoles ya saben lo que es ganar un Mundial. Por esta razón, ilusiona bastante que un referente mundial haya elegido a Colombia como la campeona.

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Colombia tendrá que superar a Suiza primero para poder llegar a los cuartos de final y ahí tendrá que medirse al ganador de Argentina vs Egipto. En semifinales, la ruta de los dirigidos por Néstor Lorenzo sería un poco más complicado con Inglaterra o Noruega dependiendo de quién pase en ese duelo de cuartos de final.

Cafú ya eligió y ahora todo dependerá de lo que pase en las siguientes fases con todas las posibilidades para que Colombia pueda meterse a las zonas de privilegio. Primero tendrá que afrontar el reto de Suiza y poco a poco se le irá complicando cada vez más el andar.

LA SELECCIÓN COLOMBIA ENAMORA Y METE MIEDO EN EL MUNDIAL

Luis de la Fuente, entrenador de la selección de España también mencionó que, “una de las dos derrotas que sufrimos fue contra Colombia. Y la verdad es que Colombia, si no la he metido en la relación de candidatas, la meto ahora, porque tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuerte físicamente, muy rápidos y con una capacidad futbolística de calidad técnica muy alta; basta con ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección”.

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Suiza será el rival en los octavos de final y en la rueda de prensa de Murat Yakin, varios periodistas le preguntaron al entrenador suizo por esa concepción de favoritismos en el que la Selección Colombia parte como el más perfilado a pasar en ese encuentro entre el equipo sudamericano y europeo.

Además, Ardon Jashiri, jugador de la selección de Suiza afirmó en la conferencia de prensa que el partido más duro que tendrán en el Mundial será este choque de octavos de final contra Colombia. El seleccionado cafetero se ganó ese rótulo de candidata en este certamen mundialista.