VIDEO - Carlos Vives prendió la fiesta: así fue su show en la despedida de la Selección Colombia

La Selección Colombia enfrenta este lunes 1 de junio al seleccionado de Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá en el partido de despedida previo a la Copa del Mundo.

En la previa del compromiso, la Federación Colombiana de Fútbol realizó un espectáculo en el estadio El Campín en el que participaron artistas como Morat y Carlos Vives.

Carlos Vives prendió la fiesta en El Campín

Después de la presentación de Morat, el turno fue para Carlos Vives, quien presentó el nuevo himno oficial de la Selección Colombia para la Copa del Mundo.

'La barra incondicional' lleva por nombre el nuevo himno de la Selección Colombia, que está compuesto por tres canciones tradicionales de Carlos Vives, pero con letra adaptada para apoyar al equipo nacional.

La producción mezcla la música popular del Caribe y del interior con el fervor de las tribunas de fútbol en el país.

Letras de 'La barra incondicional'