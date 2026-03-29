[Video] Error en salida de Cabal y llegó el tercer gol de Francia contra Colombia

La Selección Colombia volvió a sufrir en defensa y recibió el tercer gol en contra frente a Francia este domingo en el amistoso disputado en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.

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Así fue el tercer gol de Francia contra Colombia

La anotación llegó sobre el minuto 56 del compromiso y tuvo nuevamente como protagonista al delantero Désiré Doué, quien firmó su doblete en la contienda.

Doué ya había sido el encargado de abrir el marcador para el conjunto europeo, mientras que el segundo tanto había sido obra de Marcus Thuram antes del descanso.

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La jugada del tercer gol se originó tras un error en salida del defensor Juan David Cabal, quien intentó filtrar un pase pero terminó entregando el balón al rival.

Francia no desaprovechó la equivocación y, tras apenas tres toques, logró llevar la pelota hasta el centro del área con velocidad y precisión.

Allí apareció nuevamente Doué, quien definió con claridad y dejó sin opciones al portero Álvaro Montero, que poco pudo hacer ante la rápida acción ofensiva.

El tanto confirmó la superioridad del conjunto francés, que con una nómina mixta ha logrado imponerse con contundencia sobre la Tricolor.

De esta manera, Francia amplía la ventaja y golea a Colombia en uno de los últimos partidos amistosos previos a la Copa del Mundo 2026.