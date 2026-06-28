[Video] Davinson Sánchez marcó el primero de Colombia vs Portugal; el VAR lo anuló

La Selección Colombia estuvo muy cerca de quedarse con la victoria frente a Portugal en el cierre del partido por la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, un gol de Davinson Sánchez fue invalidado tras la revisión del VAR.

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La acción se presentó sobre el minuto 90+1, cuando la Tricolor aprovechó una de sus últimas aproximaciones al arco portugués mediante un centro enviado desde el costado izquierdo.

Davinson Sánchez atacó el balón con gran potencia y se elevó por encima de la defensa rival para conectar un certero cabezazo que terminó en el fondo de la red, desatando la celebración de los jugadores colombianos.

Video del gol de Davinson Sánchez

No obstante, el juez de línea levantó inmediatamente la banderola al advertir una posible posición adelantada del defensor central, quien milita en el Galatasaray de Turquía.

Sánchez le reclamó al asistente convencido de que su anotación era legítima, pues había ganado la posición sin cometer infracción y la acción fue muy ajustada. La jugada pasó a ser revisada por el sistema de videoarbitraje.

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Tras varios instantes de análisis, el VAR confirmó la decisión inicial. La repetición evidenció que el zaguero colombiano se encontraba en fuera de juego por un margen mínimo, concretamente por la punta del pie, razón por la cual el tanto fue correctamente invalidado.

Finalmente, el compromiso terminó igualado 0-0, resultado que permitió a la selección Colombia cerrar la fase de grupos como líder del grupo K con siete puntos. Ahora, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo espera rival para afrontar los 16avos. de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.