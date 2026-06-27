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Selección de Inglaterra

Mundial 2026: Tabla de posiciones final y clasificados del grupo L

Inglaterra, Croacia y Ghana clasificaron a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.
Daniel Zabala
Tabla de posiciones del grupo L en la Copa del Mundo
Tabla de posiciones del grupo L en la Copa del Mundo // AFP

Terminó este sábado 17 de junio la actividad del grupo L en la Copa del Mundo con victorias de las selecciones de Inglaterra y Croacia sobre Panamá y Ghana, respectivamente..

El equipo británico se impuso con marcador de 2-0 sobre Panamá con tantos de Jude Bellingham y Harry Kane, por lo que cerró la primera ronda de la Copa del Mundo en la primera posición.

Inglaterra derrotó a Panamá y clasificó como líder del grupo L en el Mundial

Lea también

Inglaterra derrotó a Panamá y clasificó como líder del grupo L en el Mundial

Los dirigidos por Thomas Tuchel registraron siete puntos para confirmar la clasificación a los dieciseisavos de final.

Por otro lado, Croacia hizo la tarea al superar con marcador de 2-1 a Ghana con tantos de Petar Sucic y Nikola Vlasic, mientras que el descuento fue obra Derrick Luckassen.

Croacia celebró en el segundo puesto: victoria ante Ghana y clasificación de ambas selecciones

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Croacia celebró en el segundo puesto: victoria ante Ghana y clasificación de ambas selecciones

Mundial 2026: Tabla de posiciones final y clasificados del grupo L

1. Inglaterra - 7 puntos

2. Croacia - 6 puntos

3. Ghana - 4 puntos

4. Panamá - 0 puntos

Rivales de Inglaterra, Croacia y Ghana en 16avos de final de la Copa del Mundo

La Selección de Inglaterra enfrentará en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo a un mejor tercero.

Croacia, al ser segundo del grupo L, chocará con el segundo del grupo K.

Finalmente, Ghana enfrentará en 16avos de final con el líder del grupo K.

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