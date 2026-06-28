VIDEO - ¡Era el primero de Colombia! Gran acción de Jhon Arias

Jhon Arias se ha consolidado en una de las grandes figuras de la Selección Colombia en el partido contra Portugal por la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo.

En el segundo tiempo, el equipo colombiano mantuvo la actitud ofensiva y arremetió en búsqueda de la apertura del marcador.

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Jhon Arias tuvo una opción clara de Colombia

En el minuto 65, Jhon Arias protagonizó una brillante acción colectiva con Santiago Arias por la banda derecha.

Después de una secuencia de pases, la pelota le quedó a Jhon Arias dentro del área. El mediocampista del registro de Palmeiras no dudó en controlar y sacar un fuerte remate de derecha que convirtió en figura del guardameta Diogo Costa, quien mantuvo el cero en el arco de Portugal.

Colombia, líder del grupo K

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Con el empate frente a Portugal, la Selección Colombia se está ubicando en la primera posición del grupo K con siete puntos, después de haber derrotado a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo.

Teniendo en cuenta este resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá en dieciseisavos de final con la selección de Ghana.