[VIDEO] Richard Ríos entró y falló gol claro vs Portugal en el Mundial

Llegó la hora para que la Selección Colombia jugara su partido definitivo ante su similar de Portugal. Un vibrante encuentro que tenía como necesidad decidir el liderato y el segundo puesto con estas dos selecciones en disputa. Néstor Lorenzo salió con varias alternativas, entre ellas la de Jhon Córdoba y de Richard Ríos que ha sido suplente a lo largo del certamen orbital.

Richard Ríos perdió su lugar en el mediocampo de Colombia por el buen nivel de Gustavo Puerta que fue figura en los amistosos y en los primeros dos partidos. Con Ríos en el segundo tiempo, los dirigidos por Néstor Lorenzo se soltaron más para atacar y llegar al arco custodiado por Diogo Costa.

EL FALLO DE RICHARD RÍOS EN EL SEGUNDO TIEMPO

En el segundo tiempo, Néstor Lorenzo tomó la decisión de sacar sobre los sesenta minutos a Jefferson Lerma y a Jhon Córdoba y en sus lugares entraron Richard Ríos y Luis Javier Suárez.

Recién entrado, Richard Ríos tuvo una chance clara con un pase al área y un ingreso sorpresa del volante antioqueño del Benfica. Ríos definió abriendo el pie, pero la pelota pegó en la malla exterior y se quedó solo en una aproximación para el seleccionado cafetero.

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Fue en una jugada colectiva en la que, justo después de la entrada de Richard Ríos, el volante llegó al área para acompañar el ataque de la Selección Colombia. James Rodríguez jugó para Santiago Arias que envió un centro al área.

La definición no acompañó a Richard Ríos ni a la Selección Colombia en todos los 90 minutos. Jhon Córdoba, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Javier Suárez, entre otros tuvieron varias opciones y nadie pudo acertar en el remate. Además, Diogo Costa salvó todas las opciones cafeteras.

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RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.