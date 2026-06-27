VIDEO - Jhon Arias por poco marca el primero de Colombia; Portugal se salvó

La Selección Colombia enfrenta este sábado 27 de junio a Portugal en partido de la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo que tuvo como sede el estadio de Miami.

En los primeros minutos, el equipo colombiano sorprendió al europeo con transiciones rápidas en ataque, que generaron peligro sobre el arco que defendió el guardameta Diogo Costa.

Después de dos aproximaciones de Jhon Córdoba, el turno fue para Jhon Arias en el minuto 20.

Así fue la opción de gol de Jhon Arias Vs Portugal

En el minuto 21, la Selección Colombia elaboró una brillante acción colectiva que tuvo como protagonista a James Rodríguez.

El mediocampista controló el esférico al borde del área y esperó el momento indicado para que Jhon Arias le pasara por la espalada y se dirigiera hacia el arco.

Arias entró al área y justo antes de ser marcado sacó un fuerte remate cruzado de derecha que fue desviado por un defensor de Portugal.

Colombia se juega su futuro en el Mundial

La Selección Colombia se juega contra Portugal su futuro en la Copa del Mundo.

En la previa del duelo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo estaba liderando la zona k con seis puntos al haber superado a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo.

Por otro lado, Portugal cuenta con cuatro unidades al igualar con el Congo y golear a Uzbekistán.