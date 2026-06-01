Luis Fernando Díaz se ratifica cada vez más como la gran figura de la Selección Colombia y este lunes 1 de junio dio una nueva muestra de su habilidad en el amistoso de despedida contra Costa Rica que se jugó en el estadio El Campín.

Gran jugada de Luis Díaz

En el minuto 36, cuando la Selección Colombia ganaba 2-1, Luis Díaz recibió el balón sobre la banda occidental del estadio El Campín.

El 7 de Colombia se resbaló y parecía que perdía el esférico, sin embargo, impresionó con una gran acción individual al enganchar a un rival estando en el suelo.

Posteriormente, Díaz gambeteó a otro defensor de Costa Rica para pasar por el medio de dos rivales y encaminarse hacia el área.

Antes de ser presionado, Lucho lanzó un pase a Jorge Carrascal, que definió de forma equivocada con un remate de derecha.