[VIDEO] Luis Díaz tiró magia y contagió a El Campín: golazo en espacio reducido vs Costa Rica

La Selección Colombia se divierte en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá con la despedida antes de trasladarse a Estados Unidos y luego a México. Con Luis Díaz, Jorge Carrascal y Carlos Andrés Gómez han hecho lujos para llevarse el resultado ante Costa Rica.

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Una fiesta que inició con una preparación con música de Morat y de Carlos Vives, pero que también tuvo un concierto liderado por Luis Fernando Díaz justo cuando Néstor Lorenzo tomó la decisión de dejar a James Rodríguez de suplente y en su lugar estuvo Jorge Carrascal que tiró magia con un taquito para una oportunidad clara de gol.

Luis Díaz se adueñó de la capitanía y del liderazgo en todas las pelotas quietas. Además, comandó el ataque respondiendo con una asistencia y con un golazo que contagió a las 35,000 almas que se acercaron al Estadio El Campín en el último partido antes de viajar para afrontar el Mundial.

EL GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA AUMENTAR LA VENTAJA

Todo se abrió con Dávinson Sánchez en la pelota quieta. Ante la ausencia de James Rodríguez, Luis Díaz se encargó de ejecutar un córner por la izquierda. El balón llovió sobre el área de Costa Rica y Dávinson cabeceó al fondo. Pegó en el palo e ingresó al arco costarricense.

Posteriormente del primer tanto que abrió el resultado en el Estadio El Campín, Luis Díaz aumentó la ventaja aprovechando un error en salida de Costa Rica que contó con la recuperación de Carlos Andrés Gómez que fue titular en este encuentro y que sorprendió con ese detalle.

El extremo del Vasco da Gama tocó con Juan Camilo Hernández que filtró la pelota para Jorge Carrascal. No pudo definir y el balón quedó para Luis Díaz en el área. Con su habilidad a espacio reducido, recortó a un zaguero y definió al palo más lejano del guardameta.

Este fue el segundo en la despedida y volvió a tener a Luis Fernando Díaz Marulanda como el gran protagonista. Una asistencia y un gol que deja al guajiro en lo más alto de esta Selección Colombia echándose el equipo al hombro con las acciones más peligrosas en la fiesta de la Selección Colombia.

LUIS DÍAZ, EL LÍDER DE TODO EL ATAQUE

Luego del gol, ‘Lucho’ siguió dando de qué hablar en la banda izquierda y en la pelea por buscar un nuevo tanto en el partido. El extremo del Bayern Múnich inquietó con un centro raso para Jorge Carrascal que definió pegado al palo, pero su remate se fue apenas desviado.

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Luis Díaz siguió inspirado en la banda izquierda con otro centro que encontró a un rematador que de cabeza intentó poner el tercero, pero su testarazo se perdió apenas desviado. Magia que dará de qué hablar en el Mundial frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.