[VIDEO] Luis Díaz se topó con el palo: remate cruzado y el vertical estalló vs Uzbekistán

Colombia fue uno en los primeros minutos ante Uzbekistán, y otro muy diferente ya acomodado en el terreno de juego después de que se fueran al tiempo de hidratación con oportunidades de gol. Los uzbekos arrancaron con el dominio del balón, pero tampoco crearon opciones para romper los ceros.

Shomurodov tuvo la primera acción del juego con un remate que pasó cerca del arco custodiado por Camilo Vargas y luego, el mismo delantero se perfiló de frente a Camilo y Jhon Janer Lucumí cerró cuando se disponía a rematar. Tras el tiempo de hidratación, todo cambió.

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Y es que, ese tiempo muerto terminó dejando a Uzbekistán con una falta de concentración que impulsó a los colombianos. Luis Díaz empezó a jugar y asociarse de la mejor forma con Jhon Arias y crearon peligro. Tanto así, que el palo negó la oportunidad de gol.

EL TIRO EN EL PALO DE LUIS DÍAZ

Jhon Arias había avisado con un remate afuera del área que pasó por un costado del arco de Uzbekistán. Ya la sociedad entre el volante chocoano y Luis Díaz estaba empezando a dar efecto con intentos del guajiro y de Arias que inquietaron bastante.

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Justamente, sobre los 31 minutos, Jhon Arias envió una asistencia estelar entre la marca de dos defensas que dejó solo a Luis Díaz. En velocidad, el extremo del Bayern Múnich llegó al área y sacó un remate cruzado que pegó en el vertical. El palo fue el enemigo en una chance clara que tuvieron los dirigidos por Néstor Lorenzo en ponerse al frente del marcador.

Sin embargo, ‘Lucho’ volvió a ser importante con un pase para el desmarque de Daniel Muñoz que partió habilitado y de una manera acrobática punteó la pelota para decretar el primer tanto en el partido.

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RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.