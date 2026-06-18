Ghana acabó la ilusión de Panamá: gol agónico los privó del primer punto histórico

Llegó el momento indicado para que la selección de Panamá debutara en la Copa del Mundo en un partido que parecía vibrante frente a su similar de Ghana. Aunque los panameños fueron más en largos tramos del partido, al último minuto los ghaneses se quedaron con la victoria por la mínima diferencia.
Ghana, que tenía en sus filas a históricos como Jordan Ayew, Antoine Semenyo e Iñaki Williams, este último que esperaba su lugar en el segundo tiempo tampoco estuvo cómodo para poder llegar al arco de Panamá, más allá de uno que otro intento.
Cecilio Waterman fue la amenaza constante por parte de Panamá en busca de romper los ceros en el marcador. El delantero que pasó por Alianza Lima tuvo las chances más claras, pero nada pudo con la fortaleza del guardameta, Lawrence Ati-Zigi. Al último segundo, Caleb Yirenkyi anotó el gol de la victoria.
PANAMÁ INTENTÓ, PERO NO MARCÓ EN LA PRIMERA PARTE
En los primeros diez minutos, Panamá no le prestó el balón a Ghana en ningún momento. El cuadro canalero lució mejor en la presión que fue determinante para mantener la posesión y crear opciones claras de gol. De hecho, apenas pasaron 120 segundos para que Cecilio Waterman avisara con un remate que Lawrence Ati-Zigi atajó.
Después de ese atosigamiento de Panamá en el que también hubo un centro que no encontró a ningún rematador, Ghana trató de tomar la posesión de la pelota y dominar. Sin embargo, Antoine Semenyo ni Jordan Ayew aparecieron en la primera parte.
Los 45 minutos también tuvieron algunas intervenciones de Lawrence Ati-Zigi que fue exigido en balones que tuvo que manotear para despejar el peligro en varias oportunidades. Producto de esos despejes, chocó con jugadores de Ghana y de Panamá que lo iban a dejar afuera para el segundo tiempo.
GHANA PRIVÓ A PANAMÁ DEL PRIMER PUNTO HISTÓRICO
Entrando al segundo tiempo, Ghana confirmó la lesión de Lawrence Ati-Zigi que tuvo que dejar el campo de juego y en su lugar ingresó Benjamin Asare. Los africanos atacaron a los dos minutos con un cabezazo que salvó Orlando Mosquera, en su partido número 50 defendiendo la camisa canalera.
Panamá se acercó con remates de Christian Martínez y uno de Jiovany Ramos que se perdieron por un lado. Jordan Ayew también lo intentó en Ghana, pero no vio arco. Era el dueño de todas las pelotas quietas, fórmula que le sirvió bastante a los ghaneses.
Con Jonas Adjetey como fortaleza en la pelota quieta, Ghana avisó con un testarazo que pasó cerca del arco de Orlando Mosquera. Cuando quedaban apenas segundos para que terminara el partido, Brandon Thomas-Asante envió un pase de la muerte para Caleb Yirenkyi.
De esa manera, Panamá estuvo a escasos segundos de ganar su primer punto en un Mundial en su segunda participación. Todo se acabó por el gol al último segundo de Ghana que arrancó con victoria su Copa del Mundo al igual que Inglaterra ante Croacia.
¿QUÉ VIENE PARA GHANA Y PANAMÁ EN EL MUNDIAL?
El Grupo L terminó con una victoria por parte de Inglaterra ante Croacia y un triunfo de Ghana frente a Panamá. En la siguiente fecha, los ghaneses tendrán que medirse con Inglaterra en duelo de ganadores para definir el liderato.
Mientras tanto, Panamá afrontará el duelo de equipos derrotados en la primera fecha enfrentando a Croacia. Estas dos selecciones tendrán que cambiar el chip para poder sellar la clasificación, ya sea como tercero o resurgir y apretar a Inglaterra y Ghana.