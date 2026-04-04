[VIDEO] Montero, en el ojo del huracán por dos errores puntuales con Vélez

Álvaro Montero atraviesa un momento de tensión tras su reciente participación con la Selección Colombia frente a Francia, actuación que dejó dudas y que tuvo eco inmediato en su regreso al fútbol argentino.

Montero fue señalado en acciones clave que cambiaron el rumbo del encuentro

El guardameta, actualmente en Vélez Sársfield, volvió a ser protagonista, pero esta vez por errores puntuales que terminaron siendo determinantes en la derrota 3-2 frente a Gimnasia de Mendoza. En un partido que parecía controlado tras una ventaja inicial de dos goles, Montero quedó señalado en acciones clave que cambiaron el rumbo del encuentro.

La primera jugada comprometida llegó en el cierre del primer tiempo, cuando dudó en salir a cortar un centro, lo que permitió el descuento rival. Una acción que recordó lo sucedido días antes ante Francia, donde también mostró indecisión en una jugada aérea que terminó en gol de Marcus Thuram.

En la segunda mitad, con el rival volcado al ataque, Vélez perdió solidez y el arquero volvió a quedar en el foco. El tanto definitivo llegó tras un centro que no logró controlar, derivando en un autogol de su compañero Emmanuel Mammana, en una acción que el colombiano reclamó como falta, sin éxito.

Montero se vio comprometido en un dos goles de los tes que le marcaron al equipo: 3-2 perdió Vélez

Este complicado panorama llega en un momento clave para Montero, quien busca consolidarse en la lucha por un lugar en la portería de Colombia, donde compite con nombres como Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier.

Pese a este episodio, sus números en la temporada siguen siendo positivos, con varias porterías en cero que respaldan su rendimiento general. Sin embargo, los errores recientes reabren el debate sobre su regularidad en momentos decisivos.