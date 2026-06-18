[Video] Terrible patada a Luis Díaz en el debut mundialista

Luis Díaz es uno de los jugadores más peligrosos de la Selección Colombia en el duelo frente a Uzbekistán por la primera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Sobre los 34 minutos del primer tiempo, el extremo colombiano recibió una fuerte falta cuando intentaba avanzar por uno de los costados del terreno de juego.

El responsable de la infracción fue Abdukodir Khusanov, quien impactó con dureza al atacante colombiano en una acción que no pasó desapercibida para el árbitro central.

Video de la patada a Luis Díaz en Colombia vs Uzbekistán

Debido a la fuerza de la entrada, el juez decidió mostrarle la tarjeta amarilla al defensor uzbeko, convirtiéndose en la segunda amonestación del compromiso.

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La primera tarjeta del encuentro había sido para Johan Mojica, quien fue sancionado a los siete minutos tras cortar un avance del conjunto asiático.

La jugada dejó además una imagen poco habitual. En la acción, muy cerca de una de las líneas laterales, un camarógrafo terminó siendo impactado y tuvo que recibir atención por parte del personal médico presente en el estadio.

El incidente se produjo en medio de un tramo del partido en el que Luis Díaz era uno de los jugadores más activos de Colombia en ataque.

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De hecho, minutos antes de la falta, el guajiro había estado muy cerca de abrir el marcador con un remate cruzado que terminó estrellándose contra uno de los palos del arco defendido por Uzbekistán.

Poco después llegó la recompensa para la tricolor. Luis Díaz participó en la jugada del primer gol del encuentro al asistir de manera frontal a Daniel Muñoz, quien definió con precisión para poner en ventaja a Colombia en el Estadio CDMX.