Selección de Irán respondió a la advertencia de Trump y pidió a FIFA eliminar a Estados Unidos del Mundial

La Selección de Irán respondió con firmeza a unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había sugerido que el equipo asiático no debería asistir al próximo Copa Mundial de la FIFA 2026 por motivos de seguridad.

El mandatario estadounidense afirmó que el equipo iraní sería bien recibido en el torneo, aunque expresó dudas sobre su presencia en la competencia que se disputará entre junio y julio.

El mensaje de Trump a la Selección de Irán

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”, manifestó Trump en un mensaje que rápidamente generó reacciones en el ámbito deportivo y político.

Ante estas palabras, el equipo iraní publicó un comunicado en el que defendió su derecho a participar en el torneo y cuestionó el planteamiento del presidente estadounidense.

Respuesta de Irán a Donald Trump

“La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no ningún país”, señaló el equipo en su respuesta oficial.

En el mismo mensaje, la selección recordó que su clasificación al torneo fue producto del rendimiento deportivo y no de decisiones externas.

“El equipo nacional iraní también se clasificó para este evento con autoridad y a través de victorias consecutivas, convirtiéndose en uno de los primeros equipos en llegar a este gran torneo”, añadió el comunicado.

La respuesta también incluyó un mensaje directo sobre su presencia en el campeonato mundial y la imposibilidad de impedir su participación.

“Ciertamente, nadie puede sacar a la selección nacional iraní de la Copa del Mundo. Más bien, el país que debería ser eliminado es el que simplemente lleva el título de ‘anfitrión’, pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento”, concluyó el pronunciamiento.

Fechas del Mundial y grupo de Irán

Cabe recordar que el Mundial de 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.

En la fase de grupos, Irán quedó ubicado en el grupo G, junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.