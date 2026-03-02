La SheBelieves Cup, torneo amistoso de fútbol femenino entre selecciones que se celebra anualmente en los Estados Unidos, tiene para esta edición la participación de Colombia, Canadá, Argentina y el equipo anfitrión de ‘las barras y las estrellas’.

La de este año es la edición número 11 de este torneo amistoso donde los equipos pueden participar por medio de invitación y sirve de preparación para lo que serán las competencias oficiales de lo que se viene en la temporada.

Resultados de la fecha 1 en la SheBelieves Cup 2026

Canadá y Colombia dieron apertura a este torneo, donde el equipo de ‘la hoja de maple’ demostró su poderío en el fútbol femenino y vapuleó 4-1 al equipo ‘Tricolor’, que hizo el gol del descuento a través de Leicy Santos.

Por otro lado, el otro partido de la primera fecha fue protagonizado por Estados Unidos y Argentina, donde el equipo anfitrión se impuso por 2-0 con goles de Lindsey Heaps y Jedyn Shaw.

Tabla de posiciones de la SheBelieves Cup tras la fecha 1

1. Canadá | 3 puntos (+3 de diferencia de gol)

2. Estados Unidos | 3 puntos (+2 de diferencia de gol)

3. Argentina | 0 puntos (-2 en diferencia de gol)

4. Colombia | 0 puntos ( -3 en diferencia de gol)

Así las cosas, el estreno de los equipos sudamericanos en este torneo ha sido frustrante y deberán mejorar el rendimiento pensando en lo que será la próxima fecha, recordando que Colombia se verá las caras con el equipo ‘Albiceleste’, mientras que Estados Unidos tiene final adelantada contra Canadá, ambos duelos se llevarán a cabo el próximo miércoles 4 de marzo.

Cabe mencionar que la Selección de los Estados Unidos es el que más títulos ha obtenido en este certamen, logrando 7 trofeos, mientras que los otros campeones del torneo han sido Inglaterra, Francia y Japón, conjunto asiático que se llevó la corona la edición anterior.

