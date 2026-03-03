Sorpresa con Kevin Mier: envió mensaje a Lorenzo pensando en el Mundial

A 100 días para que inicie el Mundial de la FIFA 2026, el técnico Néstor Lorenzo analiza detenidamente el presente de los jugadores de la Selección Colombia y una de las posiciones de la cancha que genera controversia es la de arquero, donde Kevin Mier busca un espacio en la convocatoria final.

El guardameta santandereano de 25 años, quien sufrió una fractura de tibia el año pasado durante un partido de Liga MX entre Cruz Azul y Pumas, es noticia en territorio mexicano y el técnico Néstor Lorenzo ya está enterado de la situación.

Lea también: Tres grandes dudas en la Selección Colombia a 100 días del Mundial

Kevin Mier avisa a Lorenzo sobre su regreso a las canchas

Una vez se conoció de la fuerte lesión de Kevin Mier, se presumió su baja del Mundial 2026, sin embargo, los reportes médicos fueron mostrando una evolución progresiva del exarquero de Atlético Nacional y este martes 3 de marzo ha regresado a las canchas.

Fue en un partido del equipo Sub-20 de Cruz Azul donde Kevin Mier fue titular contra Santos Laguna por la fecha 9 de aquel torneo juvenil del fútbol mexicano, así lo dio a conocer el equipo ‘cementero’ a través de sus redes sociales, aplaudiendo el regreso del arquero colombiano a las canchas luego de meses ausente.

Lea también Posible titular de la Selección Colombia a 100 días del Mundial

Los arqueros colombianos que pelean cupo al Mundial

Así las cosas, Kevin Mier tendrá algo más de tres meses para volver a tomar ritmo y mostrar nuevamente sus habilidades al cuerpo técnico de la Selección Colombia, que para la posición de arquero tendría casi fijo la presencia de David Ospina y de Camilo Vargas, así que el puesto restante estaría entre el portero de Cruz Azul y Álvaro Montero, quien actualmente goza de un buen momento en Vélez Sarsfield.

En otras noticias: a 100 días del Mundial 2026, palpitamos lo que será la cita orbital