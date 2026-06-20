¡Sorpresa en el Mundial! Costa de Marfil le gana a Alemania con gol de Frank Kessié

Costa de Marfil dio el golpe en el partido ante Alemania y aprovechó una de sus primeras oportunidades claras para ponerse en ventaja en el marcador.

A los 29 minutos, el conjunto africano encontró el camino del gol gracias a Frank Kessié, quien apareció en el momento justo dentro del área para convertir el 1-0.

La jugada nació después de un avance peligroso de los marfileños. Amad Diallo recibió el balón dentro del área y tuvo una inmejorable oportunidad para abrir la cuenta, pero su remate fue bloqueado por la defensa alemana en el área chica.

Sin embargo, el rebote quedó servido y Kessié no perdonó: el mediocampista tomó la pelota y definió con precisión para vencer la resistencia del arquero rival.

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Alemania dominaba, pero Costa de Marfil golpeó primero: el gol de Kessié que cambió todo

El tanto cambió el desarrollo de un encuentro que hasta ese momento tenía como protagonista a Alemania.

El equipo europeo había dominado la posesión y generado las mejores ocasiones, incluyendo un cabezazo de Kai Havertz que obligó a una gran intervención de Yahia Fofana y un gol anulado a Aleksandar Pavlović por una falta sobre el guardameta marfileño.

Costa de Marfil, que había resistido los ataques alemanes, encontró premio a su esfuerzo defensivo y castigó la falta de contundencia de su rival.

La anotación de Kessié encendió la ilusión del equipo africano, que pasó de aguantar la presión a tomar la ventaja en el marcador.