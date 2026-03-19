River Plate argentino enfrentará, en su regreso a la Copa Sudamericana desde su última participación en 2014, al brasileño Red Bull Bragantino, al Blooming boliviano y al Carabobo venezolano, como parte de la llave H de la fase de grupos que se inaugurará el próximo 7 de abril.

América de Cali y Millonarios son los dos representantes colombianos en Copa Sudamericana

Así quedó establecido en el sorteo celebrado este jueves en la ciudad paraguaya de Luque, que alberga la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Otra llave de peligro la protagonizarán el Santos, del brasileño Neymar, que se enfrentará al argentino San Lorenzo, al Deportivo Cuenca ecuatoriano y al paraguayo Recoleta, que debuta en el torneo.

El subcampeón de la pasada edición, Atlético Mineiro, se medirá, por su parte, con el peruano Cienciano, con la Academia Puerto Cabello venezolana y con el Juventud uruguayo.

Esta fase del torneo continental, que se disputará del 7 de abril al 28 de mayo, dará el boleto a los octavos de final a los primeros de cada llave, mientras que los segundos pasarán a un repechaje con los terceros de la competencia de grupos de la Copa Libertadores.

Tendrá un receso, debido al Mundial de la FIFA 2026. Los octavos se disputarán entre el 21 de julio y el 30 de agosto.

La final está pautada para el 21 de noviembre en la caribeña ciudad colombiana de Barranquilla.

Sorteo de la Copa Conmebol Sudamericana: rivales de los equipos colombianos

Grupo A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú).

Grupo B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela) y Juventud (Uruguay).

Grupo C: São Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay) y O’Higgins (Chile).

Grupo D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador) y Recoleta (Paraguay).

Grupo E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia) y Botafogo (Brasil).

Grupo F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay) y Deportivo Riestra (Argentina).

Grupo G: Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile) y Barracas Central (Argentina).

Grupo H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela).