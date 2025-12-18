Sorteo de la Copa Sudamericana 2026 EN VIVO - se conocen los cruces de la fase previa

La Conmebol realizará este jueves 18 de diciembre el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, un evento clave para empezar a darle forma al segundo torneo de clubes más importante del continente.

La ceremonia se llevará a cabo en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay, y marcará el punto de partida oficial del camino hacia la fase de grupos del certamen.

Según el formato establecido, se conformarán 16 cruces que definirán a 16 equipos que avanzarán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Uno de los aspectos centrales del sorteo es que los emparejamientos se harán por países, excluyendo a Brasil y Argentina, ya que estas dos federaciones contarán directamente con seis clubes cada una en la fase de grupos.

En consecuencia, los cruces serán entre equipos del mismo país y se disputarán a partido único, lo que le dará un carácter decisivo y de alta tensión a esta instancia preliminar.

De esta manera, la Conmebol busca que en la fase de grupos haya únicamente dos representantes de cada uno de los otros ocho países participantes: Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay.

Una vez finalizado el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana, la Conmebol procederá a realizar el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026, completando así el panorama inicial de los torneos continentales.

Sorteo de la Copa Sudamericana 2026: cómo VER EN VIVO HOY jueves 18 de diciembre

El sorteo de la fase preliminar de Copa Sudamericana 2026 se efectuará este jueves 18 de diciembre a partir de las 10:00 (hora colombiana). El evento se podrá ver en ESPN y el canal de YouTube de la Conmebol Sudamericana, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 10:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:00

Bolivia y Venezuela: 11:00

Estados Unidos: 9:00 (D.C. y Florida) - 10:00 (Chicago) - 8:00 (Los Ángeles)

México: 9:00

España: 17:00