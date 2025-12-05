Sorteo Mundial 2025 EN VIVO: Colombia conoce sus rivales en la Copa del Mundo

Todo está listo para que inicien este viernes 5 de diciembre las emociones de la Copa del Mundo 2026con la realización del sorteo en el que la Selección Colombia conocerá a sus rivales en la fase de grupos.

El evento que se llevará a cabo desde las 12:00 del medio día, horario colombiano, en el The Kennedy Center, contará con representantes de las selecciones participantes, las cuales se repartieron en cuatro bombos, cada uno de 12 equipos.

La Selección Colombia quedó instala en el bombo 2 del sorteo junto a Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

En el bombo 1 están, además de Estados Unidos, México y Canadá, países organizadores, Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica, por ser los mejores equipos del ranking FIFA.

El bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

Finalmente, el bombo cuatro contará con Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, también estarán las seis selecciones que clasificarán desde los repechajes.

Detalles del sorteo del Mundial 2026

Según dio a conocer la FIFA días antes de la Copa del Mundo, las balotas de México, Canadá y Estados Unidos estarán identificadas con diferentes colores, ya que estas selecciones serán ubicadas en los grupos A, B y D, respectivamente, ya que se les garantizará jugar sus partidos de la fase de grupos en sus países.

Se tiene previsto que México juegue dos jornadas en Ciudad de México y uno más en Guadalajara. Canadá tendrá sede en Toronto y Vancouver. Finalmente, Estados Unidos disputará sus encuentros de la fase de grupos en Los Ángeles y en Seattle.

Por otro lado, España y Argentina, líderes del ranking GIGA, serán ubicadas en cuadros opuestos para que solo se puedan cruzar en la gran final. Un caso similar tendrán Francia e Inglaterra.

Finalmente, el sorteo impedirá que selecciones de una misma confederación se enfrenten en la ronda de grupo, a excepción que la UEFA, que cuenta con 16 representantes.

12:30 p. m. Sorteo Copa del Mundo 2026 Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dejó un saludo a Colombia a su ingreso al The Kennedy Center en Washington. "Te quiero Colombia, hola Colombia", afirmó.



12:30 p. m. Sorteo Copa del Mundo 2026 Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, presidente de Estados Unidos, presidenta de México y el primer ministro de Canadá, sacaron las balotas de sus países en medio del sorteo. Grupo A

México Grupo B

Canadá Grupo D

Estados Unidos