A, B, C del sorteo de la Copa del Mundo 2026

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, un evento clave para entender cómo quedará configurado el torneo más grande en la historia, pues contará con 48 selecciones participantes distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, esta Copa del Mundo impondrá un nuevo formato en el que clasificarán a 16avos. de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

El bombo 1 estará conformado por Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Los tres anfitriones ya tienen posiciones definidas: México será A1, Canadá B1 y Estados Unidos D1, mientras que las demás selecciones del bombo serán ubicadas automáticamente en el primer lugar del grupo al que caigan.

Colombia, por su parte, integra el bombo 2 junto a Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. De allí saldrán equipos que no podrán coincidir con rivales de su misma confederación, una regla esencial que marca la estructura del sorteo.

Los bombos 3 y 4 completan la estructura: el tercero con Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica; y el cuarto con Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao y los clasificados vía repechaje, que son la única excepción a la regla de confederaciones y sí podrían coincidir con un rival de su misma región si llegan desde esta vía.

La FIFA reiteró que el principio general es claro: ningún grupo podrá tener más de una selección de la misma confederación, excepto la UEFA, que aporta 16 selecciones y puede ubicar hasta dos equipos en un mismo grupo. Este punto será determinante para entender qué combinaciones son posibles y cuáles no durante el sorteo.

Además, el organismo estableció rutas diferenciadas hasta semifinales para los cuatro mejores equipos del ranking FIFA: España y Argentina serán sorteados en rutas opuestas, mientras que Francia e Inglaterra seguirán el mismo criterio, garantizando un equilibrio competitivo desde el inicio.

La ubicación de los equipos de los bombos 2, 3 y 4 dentro de cada grupo se realizará mediante asignación predefinida, un sistema que permitirá conocer de inmediato el calendario y sedes para cada selección una vez concluya el sorteo.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?

Con estas claves, se podrá comprender mejor cómo se armará el Mundial 2026, cuyas emociones podrán seguirse en Colombia a través de Canal RCN, Win Sports y la App de RCN. Todo está listo para que se empiece a dibujar el camino hacia la Copa del Mundo más extensa y ambiciosa jamás disputada.