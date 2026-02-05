Sporting CP vs AVS EN VIVO HOY jueves 5 de febrero - Copa de Portugal

Este jueves 5 de febrero, el Sporting de Lisboa recibirá al AVS en su estadio, en el marco de los cuartos de final de la Copa de Portugal, en un compromiso que definirá al último clasificado a las semifinales del certamen.

El equipo lisboeta parte como favorito en casa, aunque todas las miradas estarán puestas en el delantero Luis Javier Suárez, de quien se espera una actuación protagónica y determinante en un duelo que se jugará a eliminación directa.

Lea también [Video] Falcao estuvo cerca de firmar con un club europeo antes de volver a Millonarios

El vencedor de esta llave avanzará a unas semifinales que ya están en marcha, una particularidad del calendario del torneo, que dejó definidos parcialmente los cruces antes de completarse los cuartos de final.

En ese contexto, la primera serie de semifinales ya enfrenta a Fafe y União Torreense, mientras que en la otra llave, Porto aguarda por el ganador del duelo entre Sporting de Lisboa y AVS, en busca de un lugar en la final de la Copa de Portugal.

Sporting CP vs AVS: cómo VER EN VIVO HOY jueves 5 de febrero

El partido Sporting CP vs AVS por los cuartos de final de la Copa de Portugal se disputará este jueves 5 de febrero a partir de las 15:45 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Play y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:45

España: 21:45

Portugal: 20:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:45

Bolivia y Venezuela: 16:45

Estados Unidos: 16:45 (D.C. y Florida) - 15:45 (Chicago) - 12:45 (Los Ángeles)

México: 14:45