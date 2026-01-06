Sporting CP vs Vitória Guimarães EN VIVO HOY martes 6 de enero

Este martes se disputará una de las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal, en la que Sporting CP se medirá ante Vitória Guimarães en busca de un cupo en la gran final del certamen.

El conjunto de Lisboa parte como favorito para quedarse con la serie, luego de mostrar un sólido rendimiento en las fases previas y mantener regularidad en el ámbito local.

En cuartos de final, Sporting eliminó con autoridad a Alverca tras imponerse por 5-1, mientras que Vitória Guimarães dio la sorpresa al dejar en el camino al Porto, al que venció 3-1.

El ganador de esta llave avanzará a la final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Benfica y Sporting Braga, partido que se disputará este miércoles 7 de enero, en un horario similar.

Sporting CP vs Vitória Guimarães: cómo VER EN VIVO HOY martes 6 de enero

El partido Sporting CP vs Vitória Guimarães por la Copa de la Liga de Portugal se disputará este martes 6 de enero a partir de las 15:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en DirecTV Sports, y Sport TV Multiscreen, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de ambos clubes.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Portugal: 20:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 14:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 14:00

España: 21:00

