Luis Javier Suárez podría sufrir una sanción por 'mala conducta' en Portugal

Luis Javier Suárez podría enfrentar una sanción en el fútbol portugués tras un incidente ocurrido luego del partido entre Sporting de Lisboa y Gil Vicente, disputado el pasado 2 de enero.

El delantero samario, una de las figuras del Sporting, fue protagonista dentro y fuera del campo, ya que anotó el gol del empate 1-1 para su equipo.

Sin embargo, una vez finalizado el compromiso, el ambiente se tornó tenso en los vestuarios, donde se registró una confrontación entre integrantes de ambos clubes.

Según informó el diario portugués Récord, el altercado involucró principalmente a miembros de los cuerpos técnicos de Sporting y Gil Vicente.

En medio de esa situación, Luis Javier Suárez habría perdido el control y rompió una puerta de vidrio tras propinarle una patada.

El hecho quedó consignado de manera preliminar y ahora será materia de análisis por parte de las autoridades disciplinarias del fútbol luso.

La sanción que recibiría Luis Javier Suárez en el fútbol de Portugal

De manera inicial, se estima que el colombiano podría recibir una sanción económica, aunque el castigo final dependerá del informe arbitral que sea presentado ante la comisión correspondiente.

Por ahora, el Sporting y el propio jugador están a la espera de que se conozca la decisión oficial sobre el caso, que se resolvería en los próximos días.

Mientras tanto, el Sporting de Lisboa se prepara para su próximo compromiso, que será ante Vitória Guimarães este martes 6 de enero, por la Copa de la Liga de Portugal.