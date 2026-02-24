Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO 24 febrero: cómo ver Copa Libertadores

Llega a su fin una nueva instancia de la Copa Libertadores y poco a poco se van definiendo a los equipos que continuarán con vida para luchar por un cupo a la fase de grupos. Justamente dos de los protagonistas serán Sporting Cristal y 2 de Mayo, los cuales dejaron la serie de vuelta abierta.

El partido de ida que se llevó a cabo en Paraguay, casa de 2 de Mayo, terminó con un marcador de 2-2, pero siendo Sporting Cristal el mayor damnificado, ya que Luis Iberico salió expulsado y se perderá el duelo de vuelta en Perú.

Además, 2 de Mayo cuenta con un presente deportivo bastante regular, se encuentra justo en la penúltima casilla de la liga local con seis partidos jugados en los que no ha visto la victoria en ninguno de ellos, completando dos empates y cuatro derrotas.

Mientras que por el lado de Sporting Cristal también tiene una participación irregular en Perú, con cinco puntos divididos en una victoria, dos empates y una derrota.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO 24de febrero: hora y canal para ver Copa Libertadores

El compromiso entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Copa Libertadores, se podrá ver a través de ESPN, Disney +, DGO. Además también podrá seguirlo por Deportes RCN.