Muriel reveló el equipo al que estuvo por llegar: a un gigante de Europa

Luis Fernando Muriel, sin duda alguna, es considerada la mejor contratación de la Liga BetPlay en este 2026. El delantero va adaptándose al ritmo de competencia en el fútbol colombiano, el cual es muy diferente al de las ligas donde ha estado el número 10 del Junior.

Su desempeño en los primeros juegos en Junior es de admirar, aportando a los triunfos, siendo determinante y marcando la pauta para el resto del campeonato. Ese nivel que ha mostrado, da a entender que tenía mucho más para aportar en el exterior, sin embargo, el deseo de jugar en el club de sus amores pudo más.

La carrera de Luis Fernando Muriel lo llevó a clubes importantes de Italia y España, aportando con sus goles y cosechando actuaciones importantes. Sin embargo, hubo una chance por parte del nacido en Santo Tomas, para llegar a uno de los equipos grandes de Italia y campeón de Champions.

El mismo jugador reveló que hace algunos años estuvo cerca de llegar al Milan, multicampeón en Italia y uno de los más ganadores de la Champions.

Luis Fernando Muriel estuvo cerca de llegar al AC Milan

Fueron 15 años en los que Luis Fernando Muriel estuvo en las ligas más importantes del fútbol europeo. En clubes como Atalanta y Sevilla lo recuerdan con cariño, por todo lo que aportó en estos clubes.

Cuando estaba e Sevilla, surgió la opción de llegar al AC Milan, debido a que su nivel no llenaba las expectativas del cuadro español. En entrevista con World Soccer Agency, reveló esta situación “Hablé con otros clubes porque mi profesión es encontrar soluciones, hubo una posibilidad de ir al Milán. Fue tan real que hasta los directivos de Sevilla se comunicaron con nosotros y publicaron que Luis se iría en cesión, tenían una buena relación con Leonardo y Paolo Maldini, pero nosotros no estábamos nada convencidos de esa decisión”.

Además, complementó “Había muchos delanteros y quizás hubiese sido el primer cambio y no necesitábamos eso en ese momento. Luis era un genio y necesitaba sentir la luz encendida y cuando la pierde, también pierde rendimiento. En ese momento entendimos que la luz correcta era la Fiorentina”.

La anécdota de Luis Fernando Muriel con Paolo Maldini

Luis Fernando Muriel agregó que en su momento, había buena comunicación con Paolo Maldini, quien insistió en su fichaje “Cada vez que jugaba contra el Milán, me encontraba a Paolo Maldini fuera del vestuario y me decía: ‘No quisiste venir con nosotros’ y cuando veía a Maldini y escuchaba eso, bajaba la cabeza y me daba muchísima vergüenza”.