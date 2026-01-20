Sporting de Lisboa vs PSG EN VIVO HOY martes 20 de enero - Champions League

Sporting de Lisboa y París Saint Germain protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la séptima fecha de la Champions League, este martes 20 de enero. El compromiso se disputará en territorio portugués.

El conjunto lisboeta, que cuenta en su plantilla con el colombiano Luis Javier Suárez, llega a esta jornada ubicado en la decimocuarta posición de la tabla, con 10 unidades. Sporting sabe que el margen de error es mínimo y que necesita sumar de a tres para no comprometer seriamente sus opciones de clasificación directa.

Enfrente estará el París Saint Germain, actual campeón, que marcha en la tercera casilla con 13 puntos y que quiere asegurar cuanto antes su presencia en la siguiente fase. El equipo francés llega con la presión de ratificar su favoritismo y consolidarse entre los mejores del certamen.

Para Sporting, el panorama es claro: si no logra vencer al PSG en Lisboa, se despedirá de la posibilidad de acceder de manera directa a los octavos de final de la Champions League.

Sporting de Lisboa vs PSG: cómo VER EN VIVO HOY martes 20 de enero

El partido Sporting de Lisboa vs PSG por la séptima fecha de la UEFA Champions League se disputará este martes 20 de enero a partir de las 3:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

España: 22:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 14:00