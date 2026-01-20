¿Cuánto gana Nacional por la venta de Marino Hinestroza a Vasco da Gama?

La novela alrededor del futuro de Marino Hinestroza empieza a aclararse y todo apunta a que su destino estará en el fútbol brasileño. Atlético Nacional y Vasco da Gama avanzaron por su traspaso, dejando prácticamente descartada la opción de Boca Juniors, que fue el deseo inicial del atacante colombiano.

¿En cuánto vendió Nacional a Marino Hinestroza?

Según la información conocida, Vasco da Gama comprará el 80 % de los derechos deportivos de Marino Hinestroza por una cifra cercana a los 6 millones de dólares. Esta propuesta superó lo ofrecido previamente por el club argentino y terminó por inclinar la balanza a favor del equipo carioca.

Atlético Nacional, por su parte, conservará el 20 % restante de los derechos del futbolista pensando en una futura transferencia. No obstante, se estableció una condición clave dentro del acuerdo: el cuadro antioqueño no recibirá ningún pago por concepto de plusvalía en caso de que Hinestroza sea vendido más adelante.

¿Qué es la plusvalía?

Vale recordar que la plusvalía corresponde a la diferencia entre el valor por el que se adquiere un jugador y el monto de una venta posterior. En este caso, Nacional solo se beneficiaría del porcentaje que conserva sobre los derechos, sin ingresos adicionales por revalorización.

La operación tomó fuerza luego de que se estancaran las negociaciones con Boca Juniors, que enfrentó múltiples trabas administrativas y económicas. Ese escenario fue aprovechado por Vasco da Gama, que presentó una oferta más sólida y acorde con las pretensiones del club colombiano.

Semanas atrás, el propio Marino Hinestroza había rechazado una propuesta de Fluminense, priorizando la posibilidad de jugar en el fútbol argentino. Sin embargo, el desgaste de la negociación con Boca y las condiciones planteadas por Vasco hicieron que el panorama cambiara de manera radical.

Es pertinente tener en cuenta que Hinestroza no sería el único colombiano en Vasco da Gama. De concretarse la transferencia, compartiría equipo con el defensor Carlos Cuesta, el mediapunta Johan Rojas y el delantero Carlos Andrés Gómez, en un entorno que facilitaría su adaptación.

Así, la venta de Marino Hinestroza a Vasco da Gama se perfila como una de las transferencias más importantes de Atlético Nacional en este mercado de fichajes.