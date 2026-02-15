Sporting Lisboa vs Famalicao EN VIVO HOY domingo 15 de febrero - Primeira Liga

Llega a su fin una nueva jornada de LaLiga, justamente la fecha 22, en la que dos de los protagonistas serán Sporting Lisboa vs Famalicao, los cuales se encargarán de pisar el Estadio Jose Alvalade en busca de otros tres puntos para ascender en la tabla de posiciones.

El equipo que comanda el estratega portugués, Rui Borges, pasa por su mejor momento deportivo tras haber clasificado en la Copa de Portugal frente a AVS y por clasificar de manera directa a los octavos de final de la Champions League.

Ahora, el equipo en donde justamente milita el delantero de la Selección Colombia, Luis Suárez, busca acortar distancia con Porto por la cima del liderato de la Primeira Liga, el cual se encarga de mantener la cima con 59 unidades.

Mientras que por el lado de Famailiacao, llega con un presente irregular en la liga local, sumando tres victorias y dos empates en los últimos cinco partidos y se está acercando a los puestos de competencia internacional para la siguiente temporada, justo en la sexta casilla con un total de 32 unidades.

Sporting Lisboa vs Famalicao: cómo VER EN VIVO HOY Primeira Liga 15 de febrero

El partido Sporting Lisboa vs Famalicao por la fecha 22 de Primeira Liga se disputará este domingo 15 de febrero a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en DAZN, TV Star, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

¿Cómo va Sporting Lisboa en la tabla de posiciones de la Primeira Liga?

Sporting sigue de cerca a Porto en la cima de la tabla de posiciones de Primeira Liga, quedando en la segunda casilla con 52 unidades, a siete puntos menos que el conjunto 'dragao'.