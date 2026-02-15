Bayern Múnich pierde a Manuel Neuer

El arquero y capitán el Bayern Munich, Manuel Neuer, permanecerá un tiempo de baja tras haber sufrido una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda, anunció este domingo el club bávaro en un comunicado.

Neuer, de 39 años, fue sustituido al descanso el sábado durante la victoria 3-0 del Bayern contra el Werder Bremen, un triunfo que permitió a los bávaros recuperar la ventaja de seis puntos al frente del campeonato con respecto al Borussia Dortmund, segundo.

"Manuel Neuer sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo en el partido de Bundesliga de ayer a domicilio ante el SV Werder Bremen", según el parte médico del club, que no detalló el tiempo de recuperación.

El Bayern recibirá el próximo fin de semana al Eintracht y se desplazará a Dortmund en la jornada siguiente, a finales de febrero.

El club alemán está clasificado directamente para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Próximos partidos de Bayern Múnich

Mientras espera por conocer su rival en los octavos de final de la UEFA Champions League, Bayern Múnich podrá enfocarse en asegurar el título de la Bundesliga.

Sábado 21 de febrero - Fecha 23

Bayern Múnich Vs Frankfurt

Sábado 28 de febrero - Fecha 24

Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

Viernes 6 de marzo - Fecha 25

Bayern Vs Borussia Mönchengladbach