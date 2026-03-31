Famoso delantero de la Premier League fue visto por Colombia

El entorno del fútbol tiene sus ojos en la fecha FIFA, especialmente la del 31 de marzo. Esto, teniendo en cuenta que se están definiendo los últimos clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA, entre el repechaje de UEFA y el continental, dejando a las 48 selecciones para disputar el certamen en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante estas semanas, algunos jugadores que no tienen actividad a nivel de selecciones nacionales aprovechan para tomarse un descanso, mantener el ritmo de competencia o simplemente, dedicarse a unos días de descanso.

Uno de los nombres que tomó estas semanas, para tomarse un respiro, fue el delantero griego Stefanos Tzimas. El atacante hace parte del Brighton y aprovechó estos días y fue visto por Colombia.

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Cabe destacar que el delantero griego se está recuperando de una lesión de rotura de ligamentos, la cual ocurrió en diciembre del año pasado, mientras disputaba su primer juego como titular con el Brighton vs. Aston Villa.

Stefanos Tzimas, de visita por Colombia

A través de sus redes sociales, el delantero Stefanos Tzimas dio a conocer su visita por Colombia. Además, portó la camiseta de la Selección en algunas de sus fotos, luciendo la edición actual y la clásica del Mundial de Italia 1990.

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Al jugador lo vieron compartiendo en mercados locales, degustando de la gastronomía en plazas públicas, compartiendo con la gente en las calles. Medellín y Cartagena fueron sus destinos, donde no solo aprovechó para descansar, sino para adelantar su proceso de recuperación.

Los números de Stefanos Tzimas con el Brighton

Stefanos Tzimas ha disputado, hasta el momento, un total de 9 partidos con el Brighton, anotando un gol y aportando una asistencia.