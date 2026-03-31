Grande de la Premier ficha a técnico 'top' de Europa

Pese a que la temporada esta a punto de terminar, lo cierto es que clubes como el Tottenham se encuentran en la disputa por mantener la permanencia en la máxima categoría del fútbol de Inglaterra.

Una serie de malos resultados tiene a los Spurs en los últimos puestos de la Premier League y luchando para evitar el descenso pues lo cierto es que Igor Tudor no contó con el respaldo de la directiva para terminar la temporada.

Es por esto que el Tottenham dio a conocer el las últimas horas que Roberto de Zerbi toma el mando del equipo con el principal objetivo de evitar el descenso del club del sur de Londres.

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De Zerbi, que tiene experiencia en la Premier League, donde dirigió al Brighton & Hove Albion, fue despedido del Olympique de Marsella el pasado febrero, tras ser goleado por el Paris Saint Germain y estar a doce puntos de los parisinos y ser eliminado en la fase de grupos de la Champions League. El italiano estuvo en el Brighton entre 2022 y 2024 y durante las dos temporadas que dirigió a los 'Seagulls' consiguió la primera clasificación a Europa de la historia de este club.

Tras un año y medio en el Marsella, De Zerbi ha firmado un contrato de cinco años con el que espera salvar al Tottenham del descenso al Championship (Segunda división inglesa), que en estos momentos está a un punto de distancia con siete jornadas por disputarse. En dicho acuerdo se ha incluido un bonus en caso de que se asegure la permanencia del Tottenham, que no pisa la Segunda división desde 1978, pero no una cláusula para que el italiano se marche si se consuma la caída al Championship.

El Tottenham decidió despedir a Thomas Frank a mediados de febrero y confiar en Igor Tudor para enderezar el rumbo de la temporada, pero el croata, que venía de ser despedido en octubre del Juventus de Turín, solo consiguió una victoria en los siete partidos que dirigió.

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De Zerbi dirigirá su primer partido con los 'Spurs' el próximo domingo fuera de casa contra el Sunderland.