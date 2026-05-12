Luis Javier Suárez escribió su nombre en la historia del fútbol portugués y del balompié colombiano. El delantero del Sporting CP se convirtió oficialmente en el máximo goleador colombiano en una sola temporada de la Primeira Liga, tras alcanzar 27 anotaciones en la campaña 2025/2026 y superar el histórico registro de Jackson Martínez, quien había marcado 26 goles con Porto en la temporada 2012/2013.

Suárez rompió histórico récord en Portugal: entró en la élite de los colombianos en Europa

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La marca representa un hito para el atacante colombiano, que firmó la mejor temporada de su carrera en Europa y se consolidó como uno de los delanteros más efectivos del continente. Suárez no solo rompió un récord que parecía difícil de alcanzar, sino que además lo hizo con números que evidencian una campaña mucho más completa desde lo individual y colectivo.

Además de sus 27 goles en Liga, el atacante aportó siete asistencias, una cifra muy superior a las dos que registró Jackson Martínez en su mejor año con el Porto. Esa capacidad para participar en la generación ofensiva convirtió a Suárez en una pieza determinante dentro del sistema ofensivo del Sporting CP.

Otro dato que refleja el impacto del colombiano es su impresionante promedio goleador. Luis Javier Suárez necesitó apenas 77 minutos para marcar cada gol, superando ampliamente el promedio de Jackson, quien anotaba cada 96 minutos en aquella campaña histórica.

Suárez alcanzó 36 goles en la temporada, dejando atrás los 29 que logró Jackson Martínez

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La explosión ofensiva del atacante también quedó reflejada en los dobletes. Suárez firmó cinco partidos anotando dos goles, mientras que Jackson Martínez había conseguido cuatro durante su histórica temporada en Portugal.

Pero el dato más contundente aparece al sumar todas las competencias oficiales. Luis Javier Suárez alcanzó 36 goles en la temporada, dejando atrás los 29 tantos que logró Jackson Martínez en el curso 2012/2013 con Porto.

El rendimiento del delantero colombiano llega además en un momento ideal pensando en la Selección Colombia y el Mundial de 2026. Su regularidad, capacidad de definición y aporte colectivo lo posicionan actualmente como uno de los atacantes colombianos con mejor presente en Europa.