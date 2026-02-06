Sudamericano Femenino Sub-20: resultados y posiciones fecha 2 Grupo A

Este viernes 6 de febrero, la Selección Colombia tenía su estreno en una nueva edición del Sudamericano Femenino Sub-20 de la Conmebol, competencia internacional que se lleva a cabo en territorio paraguayo y donde el conjunto ‘Tricolor’ tenía su debut frente a Chile.

El equipo dirigido por el técnico Carlos Paniagua, que en la primera fecha de la fase de grupo tuvo jornada de descanso, tenía su primer partido de este torneo en la segunda fecha, duelo parejo ante Chile donde el conjunto ‘cafetero’ no pudo hilvanar muchas jugadas ofensivas y careció de poderío ofensivo.

El partido no presentó muchas jugadas evidentes de peligro, sin embargo, hubo una gran atajada de la guardameta Luisa Agudelo que evitó un golazo de tiro libre, en un partido que finalmente terminó empatado a cero goles.

Resultados y posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20 tras la fecha 2

En el otro partido del Grupo A, que también se disputó este viernes, la selección anfitriona de Paraguay medía fuerzas contra el equipo uruguayo, duelo que tampoco tuvo anotaciones y terminó empatado a cero goles.

Así las cosas, la tabla de posiciones se presenta de la siguiente manera, recordando que Paraguay es el único equipo de esta zona que ha celebrado triunfo tras el 4-0 sobre Chile en la primera fecha:

Paraguay | 4 puntos (+4 de diferencia de gol) en 2 partidos jugados Venezuela | 3 puntos (+2 de diferencia de gol) en 1 partido disputado Colombia | 1 punto (0 en diferencia de gol) en 1 partido jugado Uruguay | 1 puntos (-2 de diferencia de gol) en 2 partidos disputados Chile | 1 punto (-4 de diferencia de gol) en 2 partidos jugados.

¿Cómo se jugará la siguiente fecha del Grupo A en el Sudamericano Femenino Sub-20?

La tercera fecha del Sudamericano Femenino Sub-20 se jugará el próximo domingo 8 de febrero con los duelos Colombia vs. Venezuela y Chile vs. Uruguay, ambos partidos programados para las 4 de la tarde (hora de Colombia).