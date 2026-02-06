Rivalidad James - Messi: ¿Cuándo se juega Minnesota vs Inter Miami?

Cuando llegó el rumor de que James Rodríguez iba a llegar a la MLS de los Estados Unidos, filtraron algunos clubes que podían tener al volante colombiano. Uno de ellos era nada más ni nada menos que el Inter Miami de Lionel Andrés Messi. La relación de los dos jugadores se tornó complicada después de la Copa América por declaraciones de James que calaron mal en Messi.

En el encuentro por las Eliminatorias se picó todo cuando se encararon. Lionel Messi le dijo “hablas mucho”, mientras que James intentaba entender a qué se refería el argentino. Ahora, esa rivalidad se volverá a ver en la MLS entre Minnesota e Inter Miami. Solo hay una forma en la que se pueden enfrentar y sería en la final, dado que no están en la misma conferencia. Este será el único escenario.

ASÍ ES EL SISTEMA DE LA MLS QUE PONDRÍA A LIONEL MESSI Y JAMES RODRÍGUEZ CARA A CARA

La MLS se divide en dos partes. Por un lado, la fase inicial en la que participarán los 30 clubes en dos grupos. La Conferencia Este y la Conferencia Oeste. Inter Miami y Minnesota United no comparten Conferencia y en ese sentido, no se verían las caras en la primera instancia.

Tras la primera fase, clasificarán nueve equipos de cada conferencia. El primero de las zonas jugarán la ronda uno de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los nueve clasificados se enfrentan en los Play-Offs de conferencia, luego jugarán semifinales y las finales de ambos lados.

Dado que Lionel Messi y James Rodríguez están en conferencias distintas, la única forma de verse las caras es que Inter Miami llegue a la final de su zona, Minnesota haga lo propio, ganen el título y ahí jugarían el partido entre campeones de conferencia para definir la MLS.

Ese partido entre las dos conferencias que definirá el título de la MLS se llama la MLS Cup. La única forma de que haya un partido entre Lionel Messi y James Rodríguez es llegando a ese juego entre campeones del lado Este y el lado Oeste.

Minnesota aspira por conseguir su primer título en la MLS después de su primera participación en el 2017. Seguramente, el Inter Miami quiere defender la corona y con esas ambiciones, sumado al equipo que han formado, podría haber una pelea latente para llegar a la final de la MLS Cup entre James Rodríguez y Lionel Messi.