Sudamericano femenino sub 20: resultados y tabla de posiciones, fecha 1

Comenzó este miércoles 4 de febrero una nueva edición del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20, que en esta oportunidad tiene sede en las ciudades de Asunción, Villa Elisa e Ypané en Paraguay.

En la primera jornada, el seleccionado de Paraguay hizo respetar su condición de local al golear con un contundente 4-0 a Chile.

Las albirrojas se impusieron con anotaciones de Maite Mussi, Pamela Villalba y un doblete de Claudia Martínez.

Por otro lado, la selección de Venezuela no tuvo problema para derrotar en el Estadio Emiliano Ghezzi al seleccionado uruguayo con marcador de 2-0.

Con estos resultados, Paraguay asumió el primer lugar del grupo A, mientras que Venezuela se ubica en la segunda casilla por diferencia de gol.

La Selección Colombia tuvo descanso en la zona.

Resultados fecha 1 - Sudamericano femenino sub 20 - Grupo A

Paraguay 4-0 Chile

Uruguay 0-2 Venezuela

Tabla de posiciones - grupo A

Paraguay - 3 puntos Venezuela - 3 puntos Colombia - No ha jugado Uruguay - 0 puntos Chile - 0 puntos

Próxima fecha

Este jueves 5 de febrero comenzará la competencia del grupo B con los partidos entre Bolivia contra Perú y Brasil frente a Ecuador.