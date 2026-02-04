Liga BetPlay Femenina 2026: fixture completo con la fecha de clásicos

Se viene la décima edición de la Liga BetPlay Femenina, competencia que para este 2026 tendrá la participación de 16 clubes, donde el Deportivo Cali aparece como el defensor del título luego de imponerse a Independiente Santa Fe por la tanda de los penaltis en la final del año pasado.

La Dimayor sigue apostando por el fútbol femenino y este torneo sigue vigente para este 2026, entidad que ya había publicado los duelos de la primera fecha, pero que este miércoles ha dado a conocer el ‘fixture’ completo de la competencia en su primera fase, la que tendrá 16 fechas y se disputará con un formato de todos contra todos.

‘Fixture’ completo de la Liga BetPlay Femenina 2026

La Dimayor anunció todos los partidos que habrá en la primera fase del campeonato, que recordemos tendrá fecha de clásicos que se llevará a cabo en la novena jornada, donde algunos compromisos no corresponden a derbis como tal debido a la falta de equipos de esa misma ciudad.

Nacional vs. Medellín

Llaneros vs. Junior

Santa Fe vs. Millonarios

Atlético Bucaramanga vs. Real Santander

Orsomarso vs. Internacional de Palmira

Once Caldas vs. Deportivo Pasto

Fortaleza vs. Internacional de Bogotá

América vs. Deportivo Cali

Formato de la Liga BetPlay Femenina 2026

Esta edición de la competencia tendrá cuatro fases, la primera de 16 fechas con duelos de todos contra todos que incluye la fecha de clásicos, una vez finalizada esa instancia, los ocho mejores equipos de la tabla avanzarán a los cuadrangulares, siendo los dos mejor ubicados los cabezas de serie de cada grupo.

Después de las seis fechas que se disputen en la fase de cuadrangulares, los dos equipos con mejor ubicados por cada grupo avanzarán a las semifinales (partidos de ida y vuelta), donde el primero del grupo A enfrentará al segundo del Grupo B y así mismo en la otra zona para luego definir a la final (ida y vuelta), torneo que se pretende acabe en septiembre de este año.

