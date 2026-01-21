Logo Deportes RCN Vertical
Champions League

Tabla de posiciones de la Champions League - fecha 7: eliminados y clasificados

Arsenal y Bayern Múnich tienen un lugar asegurado en los octavos de final.
Daniel Zabala
Tabla de posiciones Champions League - fecha 7
Tabla de posiciones Champions League - fecha 7 // AFP

Se disputó la fecha 7 de la fase de la liga en la UEFA Champions League. La jornada dejó a dos equipos clasificados directamente a los octavos de final y a cuatro clubes sin posibilidad de acceder ni siquiera a los playoffs.

Arsenal, que derrotó como visitante a Inter, y Bayern Múnich, que no tuvo problema para superar a Royale Union Saint-Gilloise, se aseguraron el boleto directo a los octavos de final al llegar a 21 y 18 puntos, respectivamente.

Bayern, de Luis Díaz, selló la clasificación a los octavos de final de Champions Leavgue

Los otros clubes que estarían accediendo a la siguiente fase son Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea, pero aún no están confirmados matemáticamente.

Por otro lado, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat quedaron sin opciones de avanzar, no siquiera a los playofffs.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

1. Arsenal - 21 puntos

2. Bayern Múnich - 18 puntos

3. Real Madrid - 15 puntos

4. Liverpool - 15 puntos

5. Tottenham - 14 puntos

6. PSG - 13 puntos

7. Newcastle - 13 puntos

8. Chelsea - 13 puntos

--------------

9. Barcelona - 13 puntos

10. Sporting Lisboa - 13 puntos

11. Manchester City - 13 puntos

12. Atlético de Madrid - 13 puntos

13. Atalanta - 13 puntos

14. Inter - 12 puntos

15. Juventus - 12 puntos

16. Borussia Dortmund - 11 puntos

17. Galatasaray - 10 puntos

18. Qarabaq - 10 puntos

19. Marsella - 9 puntos

20. Bayer Leverkusen - 9 puntos

21. Mónaco - 9 puntos

22. PSV - 8 puntos

23. Athletic - 8 puntos

24. Olympiacos - 8 puntos

Liverpool goleó a Marsella y recuperó terreno en Champions League

---------------

25. Napoli - 8 puntos

26. FC Copenhague - 8 puntos

27. Brujas - 7 puntos

28. Bodo Glimt - 6 puntos

29. Benfica - 6 puntos

30. Pafos - 6 puntos

31. Unión Saint Gillois - 6 puntos

32. Ajax - 6 puntos

33. Frankfurt - 4 puntos

34. Slavia Praga - 3 puntos

35. Villarreal - 1 punto

36. Kairat - 1 punto

