Tabla de posiciones de la Champions League - fecha 7: eliminados y clasificados

Se disputó la fecha 7 de la fase de la liga en la UEFA Champions League. La jornada dejó a dos equipos clasificados directamente a los octavos de final y a cuatro clubes sin posibilidad de acceder ni siquiera a los playoffs.
Arsenal, que derrotó como visitante a Inter, y Bayern Múnich, que no tuvo problema para superar a Royale Union Saint-Gilloise, se aseguraron el boleto directo a los octavos de final al llegar a 21 y 18 puntos, respectivamente.
Los otros clubes que estarían accediendo a la siguiente fase son Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea, pero aún no están confirmados matemáticamente.
Por otro lado, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat quedaron sin opciones de avanzar, no siquiera a los playofffs.
Tabla de posiciones de la UEFA Champions League
1. Arsenal - 21 puntos
2. Bayern Múnich - 18 puntos
3. Real Madrid - 15 puntos
4. Liverpool - 15 puntos
5. Tottenham - 14 puntos
6. PSG - 13 puntos
7. Newcastle - 13 puntos
8. Chelsea - 13 puntos
--------------
9. Barcelona - 13 puntos
10. Sporting Lisboa - 13 puntos
11. Manchester City - 13 puntos
12. Atlético de Madrid - 13 puntos
13. Atalanta - 13 puntos
14. Inter - 12 puntos
15. Juventus - 12 puntos
16. Borussia Dortmund - 11 puntos
17. Galatasaray - 10 puntos
18. Qarabaq - 10 puntos
19. Marsella - 9 puntos
20. Bayer Leverkusen - 9 puntos
21. Mónaco - 9 puntos
22. PSV - 8 puntos
23. Athletic - 8 puntos
24. Olympiacos - 8 puntos
---------------
25. Napoli - 8 puntos
26. FC Copenhague - 8 puntos
27. Brujas - 7 puntos
28. Bodo Glimt - 6 puntos
29. Benfica - 6 puntos
30. Pafos - 6 puntos
31. Unión Saint Gillois - 6 puntos
32. Ajax - 6 puntos
33. Frankfurt - 4 puntos
34. Slavia Praga - 3 puntos
35. Villarreal - 1 punto
36. Kairat - 1 punto