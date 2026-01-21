Bayern, de Luis Díaz, selló la clasificación a los octavos de final de Champions League

El Bayern se aseguró su presencia en el top ocho de la fase liga de la Liga de Campeones al ganar por 2-0 este miércoles al Royale Union Saint-Gilloise belga con dos goles de Harry Kane, uno de ellos de penalti, tras pasar algunas dificultades en la primera parte y liquidar el duelo en la segunda.

Vea también: [Video] Barcelona venció 4-2 al Praga y quedó cerca de los 8vos de Champions

El Bayern arrancó con una buena llegada en la que, tras un pase de Luis Díaz, el meta del Royale Union SG Kjell Scherpen le quitó la pelota prácticamente del pie a Kane cuando este iba a rematar. Después, en el minuto 4, hubo otro duelo -esta vez por aire ante centro de Michael Olise- en el que Scherpen despejó de puños antes de que Kane llegase al cabezazo.

Esas dos llegadas, la primera con un gran desborde previo de Olise, parecían prometer una fiesta ofensiva de un Bayern que, sin embargo, no logró generar más ocasiones en los primeros 45 minutos.

La mejor ocasión en la primera parte la tuvo el Union, con un cabezazo de David a centro de Khalali ante el que Manuel Neuer reaccionó con una buena parada.

Le puede interesar: Alejandro Rodríguez no debutaría en Pereira: jugaría Libertadores con club argentino

Adelante el Bayern tenía problemas para llegar ante un equipo que poblaba bien el centro de su área y que por las bandas lograba parar los intentos de Olise y de Luis Díaz.

El Bayern tenía la pelota pero se perdía en pases laterales con los que no ganaba espacios o en balones al área que eran presa fácil de la defensa del USG.

Sin embargo, al comienzo del segundo tiempo el Bayern logró pronto romper la resistencia del equipo belga. En el 52 Kane marcó el primero, de cabeza en un saque de esquina lanzado por Olise al primer poste.

No pasó mucho tiempo antes de que llegará el segundo, en el 55, marcado también por Kane, de penalti, tras haber recibido una falta dentro del área cuando se disponía a definir.

El Bayern tuvo que jugar cerca de media hora con diez hombres por expulsión de Minjae Kim por doble amarilla en el minuto 63 pero esto no resultó más que una anécdota que no tuvo repercusiones en el desarrollo del partido.

Lea también: Oficial: Movistar anunció primera carrera de Nairo en Europa para este 2026

Con un hombre menos, el Bayern estuvo más cerca de lograr el tercero que el USG del descuento. En el 81 Kane falló un penalti, su disparo se estrelló contra el poste, y Olise se perdió una gran ocasión al rematar por encima desde corta distancia en el 84.