Tabla de posiciones general de Copa Libertadores tras la primera fecha

Poco a poco, la competencia más importante a nivel de clubes en Sudamérica viene tomando forma con la primera fecha de la fase de grupos que se disputó entre el martes 7 y jueves 9 de abril. Con resultados positivos para los clubes colombianos, en el sentido de que por lo menos sumaron una unidad, la Copa Libertadores demostró mucha paridad a lo largo de esta jornada inicial.

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Con el debut de Junior, Independiente Santa Fe, Medellín cada uno con empates a un tanto y con Deportes Tolima que igualó sin goles con Universitario de Deportes, arrancaron las primeras sensaciones de la Copa Libertadores para los elencos cafeteros.

Sin embargo, en esta primera fecha hubo varias sorpresas, entre ellas, la victoria de Mirassol que debutaba en el certamen ante Lanús, último campeón de la Sudamericana y de la Recopa Sudamericana por la mínima diferencia. El triunfo de Universidad Central de Venezuela contra Libertad de Paraguay por 3-1 y el debut de Independiente de Rivadavia con asistencia de Sebastián Villa contra Bolívar.

RESULTADOS DE LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES TRAS LA PRIMERA FECHA

Boca Juniors también tuvo su regreso a la fase de grupos con la necesidad de repetir lo hecho en el 2023 cuando fue finalista. El año pasado perdieron en la fase previa y en esta ocasión, volvían a estar dentro de los zonales. Los ‘Xeneizes’ triunfaron por la mínima diferencia contra Universidad Católica en Chile con un resultado de 1-2.

Otra de las grandes sorpresas, dado que el momento de Cruzeiro no es el mejor fue el triunfo del club brasileño en Guayaquil frente a Barcelona que venía de dejar atrás en fase previa a Botafogo. Así las cosas, estos fueron todos los resultados de la fase de grupos:

Deportivo La Guaira 0-0 Fluminense

Independiente de Rivadavia 1-0 Bolívar

Barcelona 0-1 Cruzeiro

Always Ready 0-1 Liga de Quito

Universidad Católica 1-2 Boca Juniors

Deportes Tolima 0-0 Universitario

Coquimbo 1-1 Nacional

Mirassol 1-0 Lanús

Medellín 1-1 Estudiantes de La Plata

Junior 1-1 Palmeiras

Lea también Santa Fe: tabla de posiciones del Grupo E de Copa Libertadores tras primera fecha

Cusco 0-2 Flamengo

Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño

Rosario Central 0-0 Independiente del Valle

Universidad Central de Venezuela 3-1 Libertad

Platense 0-2 Corinthians

Santa Fe 1-1 Peñarol

TABLA DE POSICIONES TRAS LA PRIMERA FECHA DE LA FASE DE GRUPOS DE COPA LIBERTADORES

Grupo A

1. Flamengo | 3 puntos | +2 DG

2. Estudiantes de La Plata | 1 punto | 0 DG

3. Medellín | 1 punto | 0 DG

4. Cusco | 0 puntos | -2 DG

Grupo B

1. Nacional de Uruguay | 1 punto | 0 DG

2. Coquimbo Unido | 1 punto | 0 DG

3. Universitario | 1 punto | 0 DG

4. Deportes Tolima | 1 punto | 0 DG

Grupo C

1. Independiente de Rivadavia | 3 puntos | +1 DG

2. Deportivo La Guaira | 1 punto | 0 DG

3. Fluminense | 1 punto | 0 DG

4. Bolívar | 0 puntos | +1 DG

Grupo D

1. Boca Juniors | 3 puntos | +1 DG

2. Cruzeiro | 3 puntos | +1 DG

3. Universidad Católica | 0 puntos | -1 DG

4. Barcelona | 0 puntos | -1 DG

Grupo E

1. Corinthians | 3 puntos | +2 DG

2. Peñarol | 1 punto | 0 DG

3. Santa Fe | 1 punto | 0 DG

4. Platense | 0 puntos | -2 DG

Grupo F

1. Sporting Cristal | 3 puntos | +1 DG

2. Palmeiras | 1 punto | 0 DG

3. Junior | 1 punto | 0 DG

4. Cerro Porteño | 0 puntos | -1 DG

Grupo G

1. Liga de Quito | 3 puntos | +1 DG

2. Mirassol | 3 puntos | +1 DG

3. Always Ready | 0 puntos | -1 DG

4. Lanús | 0 puntos | -1 DG

Grupo H

1. Universidad Central | 3 puntos | +2 DG

2. Rosario Central | 1 punto | 0 DG

3. Independiente del Valle | 1 punto | 0 DG

4. Libertad | 0 puntos | -2 DG