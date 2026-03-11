Los entrenadores colombianos no solo se desempeñan en el fútbol local, pues su talento y capacidad les ha servido para emigrar al balompié del extranjero, como fue el caso del caleño Jaime de la Pava, estratega de 58 años que dirige al Sport Boys de Perú desde enero de este 2026.

El experimentado director técnico que ha dirigido a varios clubes del fútbol colombiano como América, Santa Fe, Deportivo Cali, Once Caldas, Tolima, Cúcuta y Atlético Bucaramanga, decidió este año probar suerte en el fútbol peruano, recordando que en el extranjero ya había estado en el banquillo de equipos como Motagua (Honduras), Herediano (Costa Rica) y en Venezuela con Guaros, Táchira y Atlético.

Jaime de la Pava no va más en Sport Boys

El estratega saldrá pronto del equipo peruano luego de apenas tres meses de trabajo, los malos resultados y la mala relación con los jugadores provocaron que las directivas del Sport Boys tomaran esta decisión, así lo confirmó el analista deportivo Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports.

El comentarista de fútbol asegura que no han hecho oficial la salida de Jaime de la Pava porque “no han arreglado las condiciones de su salida”, añadiendo que desde hace tres semanas buscan sacar al técnico colombiano.

"Los jugadores Trauco y Zambrano estaban en conversaciones con Sport Boys, eso le dio un margen de espera a de la Pava para permanecer más tiempo... pero lo están sacando hace tres semanas, los resultados eran muy malos, los jugadores no tenían buena relación y ya se habían quejado con las directivas sobre su presencia”, afirmó Vélez.

Los números de Jaime de la Pava al frente de Sport Boys

El equipo de ‘Los Porteños’ confió en el trabajo del entrenador caleño, quien recordemos tiene varios títulos en categorías inferiores del fútbol colombiano, así como también tres ligas de Primera División con el América de Cali (2000, 2001, 2002), sin embargo, de la Pava tuvo un flojo rendimiento en el conjunto peruano que le salió muy caro.

Y es que en 6 partidos disputados en la presente liga peruana, Sport Boys registra apenas un triunfo, dos empates y tres derrotas, sumándole además la mala relación que tendría con varios jugadores de la plantilla.

