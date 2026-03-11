Diego Arias confirmó decisión con el futuro de Nacional tras la victoria ante Junior

Atlético Nacional vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano tras el destacado resurgir que ha tenido de la mano de Diego Arias luego de la eliminación que sufrieron en la Copa Sudamericana a manos de su clásico rival, Millonarios.

El 'verde paisa' regresó a la Liga Betplay con la obligación de reivindicarse con su hinchada y así lo ha demostrado en los últimos dos encuentros que ha disputado y en donde ha obtenido la victoria, la más reciente de ellas contra Junior de Barranquilla, partido en el cual se llevaron los tres puntos tras una aplastante goleada y en donde Diego Arias hizo una contundente confesión sobre el futuro del club.

Lea también Nacional volvió a ser líder: tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la fecha 10

Diego Arias quiere seguir en el cargo y ya planteó los objetivos

El duelo entre Junior y Atlético Nacional dejó una clara demostración de superioridad del conjunto antioqueño, que se impuso con contundencia 4-0 en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en partido correspondiente a la Liga BetPlay 2026. El equipo visitante mostró eficacia en ataque y solidez defensiva para sumar tres puntos importantes en la lucha por el liderato del campeonato.

El 'verde paisa' ya pasó la página de la Copa Sudamericana y las prioridades ahora están en los torneos locales, en donde el equipo está obligado a sumar por lo menos uno de los títulos que se juegan a lo largo de la temporada 2026.

Lea también Medellín se complicó en Libertadores: derrota ante Estudiantes de Mérida los deja con urgencias

El golpe de la eliminación del torneo internacional claramente fue muy fuerte para los hinchas, jugadores y directivos de la institución. Diego Arias quedó sentenciado en su cargo, pero aprovechó el voto de confianza con el que todavía cuenta por parte de los dirigentes del club, reconoció los errores que se cometieron en la libertadores y tomó una decisión con respecto a los próximos objetivos en su cargo como estratega.

"Teníamos una ilusión muy grande que infortunadamente no logramos acercar, no logramos concretar y entendemos el enojo, la desilusión de nuestra gente, que representamos un club muy grande que quiere transmitir el deseo de ir al frente, de conseguir los objetivos, pero la realidad es que en ese partido no se logró y entendemos que desde afuera se pueda analizar de otra forma. Nosotros que estamos desde adentro tenemos que hacer una autocritica profunda de lo que pasó, en que pudimos haber enfatizado para que el resultado se diera a nuestro favor y no pasar simplemente rápido, sino que hicimos una autocritica profunda para entender lo que pasó y mejorar para alcanzar los objetivos que tenemos en camino".

En otras noticias: Revolcón en la entrada a los 8 de la Liga Betplay

Arias confirmó lo que pasó con David Ospina

El guardameta de Atlético Nacional era el principal candidato para atajar en el duelo contra Junior de Barranquilla, pero hubo un cambio de última hora que dejó a 'Chipi Chipi' con la titular, lo que preocupó a los fanáticos y medios, pero el entrenador despejó las dudas que había al respecto.

"David estaba intentando recuperarse de un cuadro viral, pero infortunadamente el departamento médico consideró que lo más prudente era que no actuara porque de pronto corría riesgo de algo peor y se terminó decidiendo que no participara en el juego".